Coronavirus, viaggi da e per l'estero, da domani cambiano alcune regole: ecco come ci si potrà spostare (Di domenica 18 aprile 2021) Coronavirus: considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. Sono quindi state aggiornate le misure che regolano l'ingresso in Italia da Paesi terzi, applicabili dal 19 aprile 2021: – per gli spostamenti dai Paesi negli elenchi C, D ed E è obbligatorio il tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo ottenuto nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia. A questo obbligo sono previste eccezioni, per alcune categorie di persone – Il periodo di isolamento previsto per gli ingressi dai Paesi D ed E è ridotto a 10 giorni – Le restrizioni previste per la regione austriaca del Tirolo sono rimosse – Gli ingressi dal Brasile sono consentiti anche ai fini del ricongiungimento con ...

