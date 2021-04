Lutto nel cinema, morto lo storico regista degli Hell’s Angels Richard Rush (Di martedì 13 aprile 2021) Il mondo del cinema ha perso nelle scorse ore un altro dei suoi grandi protagonisti: morto il regista Richard Rush. Si è spento a 92 anni il regista Richard Rush. Il mondo del cinema perde un altro dei suoi protagonisti, uno che da dietro le quinte delle grosse produzioni hollywoodiane ha dato vita a film che sono diventati dei veri e propri cult e dato avvio anche ad alcuni generi prima inesplorati. Giunto al successo negli anni ’70 con il film ‘L’impossibilità di essere normale’ e attenzionato dalla critica americana per ‘Professione Pericolosa‘ (film che ricevette ben 4 nomination agli Oscar), Rush è stato sempre uno spirito libero, un artista che non si volle piegare alle rigide regole delle major americane e che ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021) Il mondo delha perso nelle scorse ore un altro dei suoi grandi protagonisti:il. Si è spento a 92 anni il. Il mondo delperde un altro dei suoi protagonisti, uno che da dietro le quinte delle grosse produzioni hollywoodiane ha dato vita a film che sono diventati dei veri e propri cult e dato avvio anche ad alcuni generi prima inesplorati. Giunto al successo negli anni ’70 con il film ‘L’impossibilità di essere normale’ e attenzionato dalla critica americana per ‘Professione Pericolosa‘ (film che ricevette ben 4 nomination agli Oscar),è stato sempre uno spirito libero, un artista che non si volle piegare alle rigide regole delle major americane e che ...

Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Lifestyle: Le tribù indigene dell'isola di #Tanna, nel piccolo Stato di #Vanuatu nel #Pacifico si uniscono al lutto per la morte d… - mariacr28250504 : RT @messveneto: Lutto nel mondo dello sci regionale per la morte di Mariano Malfitana: aveva 70 anni - fiera_LSC : RT @SalonedelLibro: Un grave lutto nel mondo dell'editoria: ci ha lasciato Paolo Veronesi, fondatore di Ibis Edizioni, un grande amico del… - ANSA_Lifestyle : Le tribù indigene dell'isola di #Tanna, nel piccolo Stato di #Vanuatu nel #Pacifico si uniscono al lutto per la mor… - EdizioniMesogea : RT @SalonedelLibro: Un grave lutto nel mondo dell'editoria: ci ha lasciato Paolo Veronesi, fondatore di Ibis Edizioni, un grande amico del… -