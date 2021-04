Veolia-Suez | nozze da 37 miliardi Lezione green per il governo Draghi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tra i primi effetti di un Recovery Fund fortemente improntato su trasformazione energetica, ambiente e sostenibilità c’è anche quello di favorire una nuova stagione di M&A: non più tra aziende manifatturiere o banche, come eravamo abituati a vedere in passato, ma tra i giganti dell’energia, multiutility che diventeranno ancora più centrali nel futuro a medio e lungo termine. Così, in Francia si è appena dato il via libera alla creazione di un “colosso”che vedrà da una partee dall’altra. Si tratta, sulla carta, di un campione della trasformazione ecologica da 37di fatturato. Segui su affaritaliani.it

I titolisono balzati alla borsa di Parigi, al termine di una lunga battaglia finanziaria, mediatica e giudiziaria. Una battaglia che ha visto in questi mesi in prima linea anche i ...In positivo le utility (+0,4%) con l'accordo a Parigi tra i due gruppi dell'energia(+7,8%) e(+8%). .Dopo un lungo braccio di ferro i colossi francesi dell’acqua e della gestione rifiuti, Veolia e Suez, hanno raggiunto un accordo di principio per la fusione. Ormai ci siamo. Dopo una lunga battaglia ...La fumata bianca, dopo un lungo corteggiamento è arrivata esattamente a metà strada: Veolia proponeva per Suez circa 18 euro per azione, il cda dell’azienda parte di Engie ne chiedeva 22,5: stretta di ...