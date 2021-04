(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Hoal presidente Dedi potercon la delegazione di, che ho incontrato venerdì scorso. Mi avevanodi farmi tramite per esporre leragionevoli ragioni al governatore campano. Ringrazio il presidente Deper la sua disponibilità. L’incontro avverrà lunedì prossimo, 12 aprile, presso il Comune di Benevento, terminati gli impegni istituzionali del presidente nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Mastella a sostegno dei #Commercianti: 'Ho chiesto a De Luca di dialogare con loro' ** - anteprima24 : ** #Benevento, Noi Campani: 'Si allarga il fronte a sostegno di Mastella' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella sostegno

anteprima24.it

...Psi alla proposta programmatica di Clemente, come annunciato dal rappresentate di Benevento, Raffaele Tibaldi. Prendiamo atto che il fronte della coalizione di centrosinistra adel ...... adel fronte progressista ed antimastelliano. I motori si stanno riaccendendo dopo la parentesi pasquale così come il discorso attorno al nome del candidato sindaco antagonista a. ...L’incontro avverrà lunedì prossimo, 12 aprile, presso il Comune di Benevento, terminati gli impegni istituzionali del presidente nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente ..."Accogliamo con grande entusiasmo l'adesione del Nuovo Psi alla proposta programmatica di Clemente Mastella, come annunciato dal rappresentate di Benevento, Raffaele Tibaldi. Prendiamo atto che il fro ...