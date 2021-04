Stefano De Martino fa sognare i suoi fan | lo ha annunciato poco fa!

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un annuncio che lascia a bocca aperta i fan e lancia un messaggio di speranza,Desorprende su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@de) “Che coppia noi tre – The show” sarà uno spettacolo teatrale in tournée quest’estate – curva epidemiologica permettendo – L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

dolcechiara3 : RT @reginadeicessi: ma questo stefano de martino lo sa fare? #amici20 - hdkskdksk : Stefano De Martino lo sa fare questo? #amici20 - hudsonftpayne : RT @reginadeicessi: ma questo stefano de martino lo sa fare? #amici20 - thisisacasino : i miei stanno girando su canali a me sconosciuti ed è apparso stefano de martino mi è partito un STO CESSO CHE STA… - TANCRAZIOpeppa : @carlotta_ia oggettivamente nel canto sangiovanni e tancredi sono i preferiti. Lo stesso Stefano De Martino la prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

I giudici che compongono la giuria sono invecede, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Nel corso della scorsa puntata, c'è stata un'eliminazione che ha sollevato un polverone: ...Il dibattito che divide: pro o contro Alessandra Celentano La sua eliminazione, costata anche un diverbio pubblico tra la Celentano eDe, il ballerino che fa parte della giuria di ...Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni compongono un trio di due diverse generazioni, ma vincente. Da Stasera tutto è possibile ai teatri italiani, il trio composto da due comici ed un ...Su Giornalettismo, Parpiglia ha spiegato che - a prescindere dalla volontà della Rodriguez - per ora non ci sarà alcun matrimonio perché l’argentina non ha ancora completato l’iter burocratico del ...