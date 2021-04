De Gregori | Settanta!

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 aprile 2021) De70. Già, settanta come fosse un logo. Chissà perché, pensando al compleanno tondo di Francesco De, un anniversario che sentiamo un po’ anche nostro, torna in mente su tutto una magica pistola giocattolo dell’infanzia, l’infanzia comune a ogni baby boomer. Una rivoltella a tamburo, simile a una Colt, un’arma che prendeva il nome da una magica ideale fanciulla da tutti sognata, la “Susanna 70”, una pistola cesellata nelle guancette come si conviene al migliore dei cow-boy, all’occorrenza, abilitato a diventare un bounty killer, una ragazza comunque pronta a colpirti dritto al cuore. Settanta, 70, tondi, centrati nel loro bersaglio. Tanti sono gli anni che il cantautore, poeta, aspirante cow-boy compie sotto il cielo del 4 di aprile, “… il più crudele dei mesi, che genera lillà dalla terra morta”, come promette il collega T. S. ...