Questo cucciolo di bradipo è diverso dagli altri

(Di giovedì 1 aprile 2021) È nato il 27 febbraio scorso e ha poco più di un mese di vita il piccolodipresentato al pubblico nelle scorse ore all’Hefei Aquarium, nell’omonimo capoluogo della provincia dell’Anhui, nell’est della Cina. Come raccontatoetologi della struttura, è il primo nato naturalmente in cattività e cresciuto con alimentazione artificiale. Non ha ancora un nome, ma viste le foto – che potete sfogliare nella nostra gallery di oggi – suggeriamo umilmente l’onomatopeico e immediato Awww. Wired.

