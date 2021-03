Alessandro Borghese è guarito dal Covid | Ora posso abbracciare le mie figlie

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ora sono libero dile mie”. Cosìannuncia su Instagram di esseredal, postando una tenera foto che lo ritrae in compagnia delle sue bambine. Lo chef ha aggiunto: “Grazie a loro ho scoperto una forza che non credevo di possedere”. Il post diprosegue con un ringraziamento ai medici che lo hanno curato, tra cui il professor Alberto Zangrillo, e a tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di affetto e sostegno. “Il vostro affetto mi ha dato grande speranza”, ha scritto. Lo chef aveva rivelato di aver contratto il virus a metà marzo. “Sono tutto acciaccato, con le ossa rotte e la testa che mi gira”, era stato l’annuncio su Instagram del protagonista del fortunato format tv 4 Ristoranti, che aveva ...

'Libero di abbracciare le mie figlie! Grazie a loro, ho scoperto una forza che non credevo di possedere. Grazie per avermi rimesso in piedi. Grazie mille a tutti voi, i vostri messaggi e il vostro affetto mi hanno dato grande speranza'. Così Alessandro Borghese annuncia su Instagram di essere guarito dal Covid, postando una tenera foto che lo ritrae in compagnia delle sue bambine. Lo chef aveva rivelato di aver contratto il virus a metà marzo. Chef Alessandro Borghese sarà presente dal 12 al 19 aprile resort maldiviani Constance Halaveli e Constance Moofushi, dove orchestrerà, insieme ai resident chef dei resort, Siddiq Hameed e Daniel. "Ora sono libero di abbracciare le mie figlie". Così Alessandro Borghese annuncia su Instagram di essere guarito dal Covid, postando una tenera foto che lo ritrae in compagnia delle sue bambine.