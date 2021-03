U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” (Di sabato 27 marzo 2021) stop alla vendita anche per la nuova versione delle mascherine U-Mask, già finita al centro di un’indagine della procura di Milano per frode nell’esercizio del commercio. Il provvedimento di “divieto di immissione in commercio” e “ritiro dal mercato” è stato disposto dal ministero della salute “in considerazione della destinazione d’uso del prodotto”, ossia come dispositivo medico, “nonché dei Potenziali rilevanti rischi per la salute umana derivanti dall’assenza di un regolare processo valutativo in termini di sicurezza ed efficacia e della conseguente assenza di garanzia sull’effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi”. Il nuovo modello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021)anche per la nuova versioneU-, già finita al centro di un’indagine della procura di Milano per frode nell’esercizio del commercio. Il provvedimento di “divieto di immissione in commercio” e “ritiro dal mercato” è stato disposto daldella“in considerazione della destinazione d’uso del prodotto”, ossia come dispositivo medico, “nonché deiper laderivanti dall’assenza di un regolare processo valutativo in termini di sicurezza ed efficacia e della conseguente assenza di garanzia sull’effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi”. Il nuovo modello ...

Advertising

fattoquotidiano : U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” http… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” http… - lifestyleblogit : Mascherine U Mask 2.1: sequestro dei Nas, tolte dal mercato - - mariarosariafil : RT @fattoquotidiano: U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” http… -