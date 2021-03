Le lacrime di Fedez e la reazione di Leone: «Ciao sorellina, vi aspetto con amore» (Di martedì 23 marzo 2021) La reazione, la prima, condivisa online da Fedez e Chiara Ferragni è stata quella del primogenito, Leone. «Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Vi aspetto con amore», ha detto il piccolo, tre anni compiuti lo scorso venerdì, in un video che i nonni hanno inviato alla coppia. Leone, i capelli biondi e arruffati, ha ripetuto diligentemente il messaggio scritto per mamma e papà, che nella notte tra lunedì e martedì sono corsi in ospedale per accogliere Vittoria. https://twitter.com/Fedez/status/1374324859640156162 Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) La reazione, la prima, condivisa online da Fedez e Chiara Ferragni è stata quella del primogenito, Leone. «Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Vi aspetto con amore», ha detto il piccolo, tre anni compiuti lo scorso venerdì, in un video che i nonni hanno inviato alla coppia. Leone, i capelli biondi e arruffati, ha ripetuto diligentemente il messaggio scritto per mamma e papà, che nella notte tra lunedì e martedì sono corsi in ospedale per accogliere Vittoria. https://twitter.com/Fedez/status/1374324859640156162

