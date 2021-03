Sampdoria | Gabbiadini | «Fa male prendere un gol così»

(Di domenica 7 marzo 2021) Manolo, attaccante della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del 2-2 contro il Cagliari Manolo, attaccante della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del 2-2 contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 «Siamo contenti a metà, dovevamo portare a casa la vittoria. Dobbiamo lottare sempre in questo modo già col Bologna, poi contro il Torino prima della sosta. Non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo pensare in positivo. Prendi gol a tempo scaduto, con quasi tre punti in tasca. Fa, è una lezione che dobbiamo imparare, dobbiamo essere svegli sotto certi punti di vista». Leggi su Calcionews24.com

Passano circa due minuti e Manololascia partire un fendente potentissimo da fuori area: non può nulla l'estremo difensore del Cagliari. Sembra profilarsi un successo per la, che ...UNA PARTITA DA PAZZI, IL CAGLIARI PAREGGIA ALL'ULTIMO RESPIRO di Gigi Garau- Cagliari 2 - 2, grandissimo Nainggolan all'ultimo secondo: pareggio rocambolesco dei ...Berezinsky e...