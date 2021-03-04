Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2021 ore 07:30 (Di giovedì 4 marzo 2021) Viabilità DEL 4 MARZO 2021 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUOGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma TERAMO E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA PER UN VEICOLO IN AVARIA SI STA IN COSA TRA LE USCITE CASILINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE Roma IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE SALARIA SI RALLENTA FONTE DI PAPA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VALLE RICCA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN CHIUSURA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-03-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Catania, tra via Forlì e via Tiburtina. -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma
Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 03 - 2021 ore 20:30VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA. I ...
A24, chiusure notturne rampa Tornimparte... sarà disposta la chiusura delle seguenti rampe dello Svincolo di Tornimparte: in entrata in A24, limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso A25/Roma; in uscita ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma