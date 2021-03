Nuovo Dpcm Draghi, oggi conferenza ma senza il premier (Di martedì 2 marzo 2021) Una novità nella novità. La conferenza stampa sulle misure anti Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà, e sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario Draghi, che oggi firmerà il Nuovo Dpcm. A quanto apprende l’Adnkronos a spiegare le misure, a partire dalla stretta sulla scuola, saranno i ministri della Salute e agli Affari regionali, Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, nonché il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Si volta pagina, dunque, rispetto alle conferenze stampa fiume tenute da Giuseppe Conte e agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà schierati nel cortile d’onore del Palazzo che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Una novità nella novità. Lastampa sulle misure anti Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà, e sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà ilMario, chefirmerà il. A quanto apprende l’Adnkronos a spiegare le misure, a partire dalla stretta sulla scuola, saranno i ministri della Salute e agli Affari regionali, Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, nonché il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Si volta pagina, dunque, rispetto alle conferenze stampa fiume tenute da Giuseppe Conte e agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà schierati nel cortile d’onore del Palazzo che ...

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - folucar : RT @gavinjones10: Alle 18:45 oggi ci sarà una conferenza stampa per illustrare il nuovo DPCM sulle restrizioni #COVID. Ci saranno Gelmini e… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: In arrivo nuovo DPCM del 6 marzo... Ecco cosa potrebbe prevedere!' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm marzo 2021: oggi la firma. A che ora è la conferenza stampa Oggi è il giorno del nuovo Dpcm con le restrizioni anti Covid che - da sabato 6 marzo al 6 aprile - sostituirà il Dpcm 16 gennaio attualmente in vigore. Il premier Maio Draghi firmerà oggi il Dpcm: lo si è appreso da ...

Covid, conferenza stampa Gelmini - Speranza alle 18.45 Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. 2 ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Scuola: Ronzulli (FI), sostegni a famiglie siano contestuali a chiusura È necessario che, contemporaneamente alle misure del nuovo dpcm, si provveda a un immediato piano di sostegno che preveda non solo congedi parentali, ma anche aiuti economici per chi è costretto a ...

Nuovo Dpcm Draghi, oggi conferenza ma senza il premier Una novità nella novità. La conferenza stampa sulle misure anti Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà, e sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario Draghi, che oggi fir ...

Oggi è il giorno delcon le restrizioni anti Covid che - da sabato 6 marzo al 6 aprile - sostituirà il16 gennaio attualmente in vigore. Il premier Maio Draghi firmerà oggi il: lo si è appreso da ...Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. 2 ...È necessario che, contemporaneamente alle misure del nuovo dpcm, si provveda a un immediato piano di sostegno che preveda non solo congedi parentali, ma anche aiuti economici per chi è costretto a ...Una novità nella novità. La conferenza stampa sulle misure anti Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà, e sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario Draghi, che oggi fir ...