Kate Middleton sfida Meghan Markle, ma sbaglia look (Di domenica 28 febbraio 2021) . Dopo l'appello della Regina, che è stato oscurato dall'intervista di Harry al The Late Late Show, anche i duchi di Cambridge sono scesi in campo per sensibilizzare i sudditi inglesi riguardo la vaccinazione. Nella lotta contro la pandemia, Kate e William hanno svolto un ruolo fondamentale, sostituendo The Queen nei giorni più importanti e sostenendola con iniziative ed eventi. L'ultimo è una videocall in cui i Cambridge parlano con due persone che sono a rischio e potrebbero presto ricevere il loro primo vaccino. "I social network sono talvolta inondati di voci e disinformazione – ha spiegato William -. Dobbiamo stare un po' attenti a chi crediamo e da dove otteniamo le nostre informazioni. Catherine e io non siamo affatto esperti medici, ma sosteniamo con tutto il cuore la vaccinazione: è davvero molto importante".

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Covid, principe William: "Io e Kate sosteniamo la vaccinazione. Attenti alle fake news" Dopo l'appello della Regina Elisabetta, anche il principe William e la moglie Kate Middleton hanno invitato la popolazione britannica a vaccinarsi contro il Covid - 19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il Duca di Cambridge ha anche messo in guardia contro le fake news legate ai ...

