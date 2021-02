Nigeria, liberati 42 ostaggi rapiti a scuola 10 giorni fa (Di sabato 27 febbraio 2021) 27 studenti, 12 loro parenti e 3 insegnanti sono stati liberati a Kagara. Erano stati portati via da una delle bande armate affiliate a Boko Haram. Si cercano ancora oltre 300 studentesse rapite ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 febbraio 2021) 27 studenti, 12 loro parenti e 3 insegnanti sono statia Kagara. Erano stati portati via da una delle bande armate affiliate a Boko Haram. Si cercano ancora oltre 300 studentesse rapite ...

