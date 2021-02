(Di venerdì 26 febbraio 2021) IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE MALATTIE RARE Raipresenta Ladiun film documentario di Elisabetta Pandimiglio conDe Marchi ONLINE DAL 28SU www.rai.it SINOSSI Il film racconta tre anni diDe Marchi vissuti aspettando il farmaco a base di cannabis che potrebbe essere una svolta per la cura della sua sclerosi multipla. Tutto cambia perquando, a soli 53 anni, una visita inopportuna si affaccia alla sua porta sotto forma di una malattia spietata e insidiosa. E’ un passato – il suo – ricco di soddisfazioni, rapporti umani, conoscenza, viaggi, scelte fatte con determinazione e libertà: giornalista per l’Unità, Paese Sera, Gruppo Espresso, Il Fatto Quotidiano; ...

QuotidianPost : La Cena di Toni dal 28 Febbraio su Rai Cinema Channel - ADGInforma : #malattierare #RareDiseaseDay | @RaiCinema presenta 'La cena di Toni', disponibile dal 28 febbraio ??… - SerialGamerITA : La Cena di Toni: il film documentario di Rai Cinema Channel sarà online dal 28 febbraio #lacenaditoni #rai - RadioStandBy : “La Cena di Toni” dal 28 febbraio su Rai Cinema Channel - RadioWebItalia : Rai Cinema presenta “La Cena di Toni” @RadioWebItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Cena Toni

Cinecittà News

In occasione della giornata delle malattie rare, disponibile online dal 28 febbraio su www.raicinema.it il film documentario di Elisabetta Pandimiglio, Ladi. Una storia di vittoriosa resistenza, quella del giornalistaDe Marchi , che a 53 anni scopre di essere affetto da sclerosi multipla. Un passato, il suo, ricco di soddisfazioni, ...Si racconta di un incontro cordiale e daidelicati. Nulla trapela sul contenuto. Ma, ... (leggi qui Unada Baratta per giocare al "tromba - sindaco" ) . Erano circa le 17, minuto più minuto ...In occasione della giornata delle malattie rare, disponibile online dal 28 febbraio su www.raicinema.it il film documentario di Elisabetta Pandimiglio, La cena di Toni. Una storia di vittoriosa resist ..."La cena di Toni" racconta tre anni di Toni De Marchi vissuti aspettando il farmaco a base di cannabis che potrebbe essere una svolta per la cura della sua sclerosi multipla ...