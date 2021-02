“Non so come sarà la sua reazione…” Le parole del marito di Stefania Orlando spiazzano tutti. Cos’è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Stefania Orlando è certamente uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip che non è passata inosservata. come lei, finora, ci sono stati alcuni inquilini che sono spiccati di più all’interno della Casa. La bionda showgirl, in effetti, ne ha passate di tutti i colori. Ricordiamo, per esempio, il duro attacco che aveva subito dall’ex marito Andrea Roncato insieme con la figliastra. Quelle parole l’avevano ferita profondamente, anche se, grazie all’amicizia di Tommaso, è forse riuscita a superare la situazione. Da non dimenticare, poi, il rapporto affievolito con Maria Teresa Ruta che non deve essere stato facile affrontare. Comunque sia, al di là di questi momenti di pressione, Stefania ha spesso e volentieri affrontato con il sorriso ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 25 febbraio 2021)è certamente uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip che non è passata inosservata.lei, finora, ci sono stati alcuni inquilini che sono spiccati di più all’interno della Casa. La bionda showgirl, in effetti, ne ha passate dii colori. Ricordiamo, per esempio, il duro attacco che aveva subito dall’exAndrea Roncato insieme con la figliastra. Quellel’avevano ferita profondamente, anche se, grazie all’amicizia di Tommaso, è forse riuscita a superare la situazione. Da non dimenticare, poi, il rapporto affievolito con Maria Teresa Ruta che non deve essere stato facile affrontare. Comunque sia, al di là di questi momenti di pressione,ha spesso e volentieri affrontato con il sorriso ...

