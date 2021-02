METEO Italia. CALDO ESAGERATO per super anticiclone. Weekend con novità (Di giovedì 25 febbraio 2021) METEO SINO AL 4 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un anomalo anticiclone CALDO occupa non solo il bacino del Mediterraneo, ma anche gran parte d’Europa portando METEO soleggiato e clima eccessivamente CALDO per il periodo. L’area di alta pressione è supportata da correnti d’origine nord-africana. Il forte rialzo termico è stato favorito dalla robustezza dell’anticiclone, con l’avvitamento dell’aria calda in quota verso i bassi strati. Ci troviamo nella fase apicale di questo dominio di alta pressione, con temperature che si sono impennate fino a raggiungere dei picchi da record per il periodo, specie su parte del Nord Italia e sulle zone interne della Toscana. Il CALDO anomalo sta interessando più direttamente le medie latitudini europee, con valori ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021)SINO AL 4 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un anomalooccupa non solo il bacino del Mediterraneo, ma anche gran parte d’Europa portandosoleggiato e clima eccessivamenteper il periodo. L’area di alta pressione è supportata da correnti d’origine nord-africana. Il forte rialzo termico è stato favorito dalla robustezza dell’, con l’avvitamento dell’aria calda in quota verso i bassi strati. Ci troviamo nella fase apicale di questo dominio di alta pressione, con temperature che si sono impennate fino a raggiungere dei picchi da record per il periodo, specie su parte del Norde sulle zone interne della Toscana. Ilanomalo sta interessando più direttamente le medie latitudini europee, con valori ...

