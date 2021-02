GF Vip 5 | Dayane Mello e Rosalinda Cannavò | “Sono innamorata di te”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo essersi allontanata dall’amica storica al Gf vip 5,, per permetterle di viversi in libertà la sua lovestory avviata nel gioco con Andrea Zenga,ha dichiarato i suoi veri sentimenti provati per l’attrice. L’occasione è la nuova puntata del Gf vip, del 21 febbraio 2021, in cui il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato le Rosad un confronto sul loro rapporto maturato nella Casa, dopo che la modella ha accusato l’attrice di fingersidi Zenga per strategia di gioco. Al momento del confronto,ha assistito alla clip di un confessionale, in cuidichiara di aver provato dell’amore arcobaleno per lei. Una rivelazione su cui l’attrice si dichiara spiazzata e incredula e intanto, al riguardo, ...