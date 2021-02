Covid | Consiglio Regione Lombardia approva mozione su ristori montagna 2

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Stop all'annunciata riattivazione dell'Area C del Comune di Milano. A chiederlo è laurgente presentata dai gruppi del centrodestra (primo firmatario Gianluca Comazzi di Forza Italia) con la quale si invitano il presidente e la giunta a richiedere al Comune di Milano per un periodo adeguato, eventualmente prorogabile, il proseguimento della sospensione dei divieti di accesso nelle aree Ztl. “Tutto ciò – si legge nella– per favorire l'utilizzo del mezzo privato a contenimento della diffusione del virus così da garantire anche una maggior possibilità di movimento a chi inevitabilmente non può lavorare a distanza”. Il documento, sempre nell'ottica di agevolare l'utilizzo del mezzo privato per evitare assembramento sui mezzi pubblici, chiede anche la sospensione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu e maggiori ...

Ore 15.30 - Misure anti Covid, videoconferenza tra Michel,von der Leyen, Draghi e Merkel Si è tenuta una videoconferenza tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della ...