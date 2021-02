Il Ministero della Salute ha bloccato la vendita delle mascherine U-Mask e ordinato il ritiro dal commercio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministero della Salute ha disposto il divieto di immissione nel mercato del dispositivo medico U-Mask Model 2 e il conseguente ritiro del prodotto dal commercio. Il motivo? Secondo un’indagine dei Nas di Torino, le maschere U-Mask venivano vendute come dispositivi medici, la cui certificazione proviene però da un laboratorio privo di autorizzazione e da un soggetto senza laurea. Il Ministero ha riscontrato quindi possibili rischi per la Salute. A Milano è stata aperta un’inchiesta nella quale è indagato l’amministratore della filiale italiana della società, mentre la procura di Bolzano indaga per l’assenza di autorizzazioni e per esercizio abusivo della professione nel ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilha disposto il divieto di immissione nel mercato del dispositivo medico U-Model 2 e il conseguentedel prodotto dal. Il motivo? Secondo un’indagine dei Nas di Torino, le maschere U-venivano vendute come dispositivi medici, la cui certificazione proviene però da un laboratorio privo di autorizzazione e da un soggetto senza laurea. Ilha riscontrato quindi possibili rischi per la. A Milano è stata aperta un’inchiesta nella quale è indagato l’amministratorefiliale italianasocietà, mentre la procura di Bolzano indaga per l’assenza di autorizzazioni e per esercizio abusivoprofessione nel ...

