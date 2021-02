La nuova scoperta degli ispettori Oms a Wuhan: in Cina 12 ceppi covid già nel 2019 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . La pandemia da coronavirus dilagava in Cina già nel 2019, è la conclusione a cui sono arrivati gli ispettori dell’Organizzazione mondiale della sanità dopo la missione a Wuhan. Un elemento chiave per stabilirlo il fatto che dagli esami sui campioni raccolti all’epoca a Wuhan sono risultati essere presenti già oltre una dozzina di ceppi di coronavirus diversi, indizio che il virus ha circolato e avuto molto tempo per differenziarsi. La pandemia da coronavirus dilagava in Cina già nel corso del 2019 ma nessuno si accorse di nulla, è la conclusione a cui sono arrivati gli ispettori dell’Organizzazione mondiale della sanità dopo la missione a Wuhan, la città considerata l’epicentro dell’epidemia cinese e l’origine della ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . La pandemia da coronavirus dilagava ingià nel, è la conclusione a cui sono arrivati glidell’Organizzazione mondiale della sanità dopo la missione a. Un elemento chiave per stabilirlo il fatto che dagli esami sui campioni raccolti all’epoca asono risultati essere presenti già oltre una dozzina didi coronavirus diversi, indizio che il virus ha circolato e avuto molto tempo per differenziarsi. La pandemia da coronavirus dilagava ingià nel corso delma nessuno si accorse di nulla, è la conclusione a cui sono arrivati glidell’Organizzazione mondiale della sanità dopo la missione a, la città considerata l’epicentro dell’epidemia cinese e l’origine della ...

