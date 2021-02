Walter Ricciardi: «Chiederò a Speranza un ‘lockdown’ immediato e totale in tutta Italia» (Di domenica 14 febbraio 2021) Il consulente e consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi non usa giri di parole per sottolineare la “necessità immediata di un nuovo ‘lockdown’ totale in Italia”. Lo rende noto l’Ansa. Per Ricciardi occorre “cambiare la strategia per contrastare il Covid-19” e la strada è quella di una nuova serrata totale seppur “di durata limitata” lasciando aperte solo le attività essenziali. “Questa strategia di convivenza col virus – avvisa – è inefficace e ci condanna all’instabilità, senza contare il numero pesante quotidiano di morti ogni giorno. Urge inoltre potenziare tracciamento e campagna vaccinale, parlerò in settimana col Ministro Roberto Speranza”, conclude Walter Ricciardi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Il consulente e consigliere del Ministro della Salutenon usa giri di parole per sottolineare la “necessità immediata di un nuovoin”. Lo rende noto l’Ansa. Peroccorre “cambiare la strategia per contrastare il Covid-19” e la strada è quella di una nuova serrataseppur “di durata limitata” lasciando aperte solo le attività essenziali. “Questa strategia di convivenza col virus – avvisa – è inefficace e ci condanna all’instabilità, senza contare il numero pesante quotidiano di morti ogni giorno. Urge inoltre potenziare tracciamento e campagna vaccinale, parlerò in settimana col Ministro Roberto”, conclude. su Il Corriere della Città.

