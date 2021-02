Anthony Hamilton | “Lewis e Mercedes? Lungo rapporto | ma non esiste soltanto la Formula 1”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ha attuato un progetto benefico per alimentare l’accettazione della diversità in1., padre del pilota della, ha rilasciato un’intervista all’emittente talkSPORT, commentando il gesto del figlio e raccontando i dettagli deltrae la scuderia di appartenenza. Di seguito le parole del campione del mondo in carica di F1: “hanno avuto uninsieme. Penso che la lealtà sia abbastanza importante in questo mondo, al giorno d’oggi, quindi è fantastico vederli proseguire insieme per un altro anno. Non credo che l’obiettivo sia il record. C’è la consapevolezza che ovviamente stia invecchiando e vuole ...