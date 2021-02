Coez duetta con Neffa in Aggio Perzo ‘O Suonno | tutti i dettagli della collaborazione a sorpresa

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)connel brano‘O. L’annuncio è arrivato nell’ultima ora sui social con tanto di artwork, data di pubblicazione e nome del produttore. A proposito di quest’ultimo parliamo di TY1, al secolo Gianluca Cranco e noto anche come DJ Tayone che negli anni ha messo la sua abilità al servizio di artisti del calibro di Noyz Narcos e Speranza (Sciacalli), Clementino e Izi (Resident Evil) ma anche Marracash (La Tipa Del Tipo).conDa una parte un rapper, cantautore, produttore e pezzo da 90 dell’indie pop, dall’altra un pezzo di storia che si è fatto le ossa a partire dalla scena alternativa italiana per diventare un punto di riferimento.è stato batterista per la ...