Pagelle Bologna Milan | Donnarumma e Skorupski | grandi parate Orsolini non incide VOTI

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-2-3-1):7; Tomiyasu 6,5, Soumaoro 5,5, Danilo 6,5, Dijks 5,5 (79? Palacio 6,5); Schouten 6 (79? Poli 6,5), Dominguez 5,5 (67? Svanberg 6);5 (67? Skov Olsen 6), Soriano 6, Sansone 5,5 (67? Vignato 6); Barrow 5. All. Mihajlovic(4-2-3-1):7; Calabria 6,5, Tomori 6,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 5,5; Tonali 5 (62? ...