Social e autolesionismo | perché ci sono dubbi su un trend in crescita

Leggi su facta.news

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021 una bambina di dieci anni è deceduta all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove era arrivata il giorno prima in gravissime condizioni a causa di un arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia prolungata. Fin dalle prime ore i giornali hanno puntato il dito contro una presunta «sfida estrema su TikTok» culminata in tragedia (ad esempio qui, qui e qui), pista che secondo quanto spiegato da la Repubblica sarebbe stata suggerita dagli stessi parenti della giovane vittima e in particolare dalla sorella di 9 anni, che avrebbe dichiarato che «stava facendo il gioco dell’asfissia». Stando ai giornali locali, le autorità starebbero ora indagando per istigazione al suicidio. Pochi giorni più tardi, il 25 gennaio 2021, un bambino di 9 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Bari. Secondo i mezzi d’informazione tra le varie ipotesi percorse dagli inquirenti c’è ...