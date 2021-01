L’Eredità | nella Giornata della Memoria la parola da indovinare è gas

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L'Eredità Coincidenze che disturbano. Ieri, 27 gennaio, è stata la, a cui la televisione ha dedicato una programmazione ad hoc proprio per ricordare le vittimeShoah. Peccato che la stessa Rai, involontariamente, sia inciampata in una spiacevole gaffe. A, nel gioco finaleGhigliottina, ieri sera ladaera gas.Non si tratta di black humor né di un errore madornale, ma di una incresciosa coincidenza che forse poteva essere prevenuta ed evitata con un occhio leggermente più attento. Per chi non lo sapesse, i gas tossici sono stati utilizzati dai nazisti per sterminare centinaia di migliaia di persone, per la maggior parte ebrei. Così la curiosa tempistica con cui ieri sera la ...