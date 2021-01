Vagnati in ritardo | le ultime sul mercato Toro

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il direttore sportivo del Torino,è inrispetto agli obiettivi da raggiungere, conoscendo bene il budget che ha a disposizione. Ormai siamo arrivati agli ultimissimi giorni di, l'uomodel club granata confida nella forte volontà di Lerager e Sanabria di vestire la maglia del, altre liste si sono bloccate (il Parma non intende cedere Kurtic). Mentre alcune situazioni in uscita sono chiare: Bonazzoli, di proprietà della Samp, liberato per il; Edera richiesto dalla Cremonese nelle ultimissime ore; N'Koulou non intoccabile e seguito anche dal Parma come alternativa a Fazio.