Inzaghi: “La grande svolta per la Lazio sarebbe avere tutti i soldati sempre arruolabili” (Di sabato 23 gennaio 2021) Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida della Lazio contro il Sassuolo, in campionato. Sul suo umore pesa più l’effetto derby o il rammarico per gli infortuni di Luiz Felipe e Luis Alberto? “Sono combattuto. Veniamo da un buonissimo periodo, ma sappiamo che nel calcio ci sono degli imprevisti. Dobbiamo guardare avanti, il Sassuolo è un avversario molto temibile”. Senza Luiz Felipe, il mercato ora è una necessita? “Con la società se ne sta parlando. Sappiamo che Luiz Felipe ha lasciato un bel buco nella nostra retroguardia. Una brutta entrata a settembre con il Frosinone ce lo ha limitato, è riuscito a fare solo una decina di partite. Vogliamo un elemento che possa aiutarci, anche se adesso sono concentrato sulla partita di domani, possiamo fare bene anche con queste indisponibilità.”. Si può dire che il campionato della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Simoneha presentato in conferenza stampa la sfida dellacontro il Sassuolo, in campionato. Sul suo umore pesa più l’effetto derby o il rammarico per gli infortuni di Luiz Felipe e Luis Alberto? “Sono combattuto. Veniamo da un buonissimo periodo, ma sappiamo che nel calcio ci sono degli imprevisti. Dobbiamo guardare avanti, il Sassuolo è un avversario molto temibile”. Senza Luiz Felipe, il mercato ora è una necessita? “Con la società se ne sta parlando. Sappiamo che Luiz Felipe ha lasciato un bel buco nella nostra retroguardia. Una brutta entrata a settembre con il Frosinone ce lo ha limitato, è riuscito a fare solo una decina di partite. Vogliamo un elemento che possa aiutarci, anche se adesso sono concentrato sulla partita di domani, possiamo fare bene anche con queste indisponibilità.”. Si può dire che il campionato della ...

