Grande Fratello Vip 5, gaffe sull'account Instagram ufficiale: fan infuriati con la produzione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamorosa gaffe dell'account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip 5, che pubblica un video un cui Tommaso Zorzi racconta una violenza subita, scambiandola per una storia d'amore. Fan in rivolta contro l'account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip 5 per una terribile gaffe: è stato pubblicato un video in cui Tommaso Zorzi ha raccontato di essere stato picchiato dal suo ex fidanzato, ma nella didascalia si leggeva 'il primo amore non si scorda mai'. Chi gestisce l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 5 è stato costretto dai fan del programma a cancellare un video. Ieri sera Tommaso Zorzi e Giulia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamorosadell'delVip 5, che pubblica un video un cui Tommaso Zorzi racconta una violenza subita, scambiandola per una storia d'amore. Fan in rivolta contro l'delVip 5 per una terribile: è stato pubblicato un video in cui Tommaso Zorzi ha raccontato di essere stato picchiato dal suo ex fidanzato, ma nella didascalia si leggeva 'il primo amore non si scorda mai'. Chi gestisce l'delVip 5 è stato costretto dai fan del programma a cancellare un video. Ieri sera Tommaso Zorzi e Giulia ...

