Governo verso la proroga della Cig Covid. Viceministro Misiani: “Valutiamo estensione blocco licenziamenti per settori più difficoltà” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo, secondo quanto si apprende, sta valutando l’ipotesi di estendere la Cig Covid garantendo una maggiore copertura, fino a 26 settimane per assegno ordinario e cassa in deroga. L’estensione vale per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente i settori più in crisi, a partire dal turismo. La proroga verrà inserita nel dl ristori, a cui lavora il Governo in attesa del via libera delle Camere allo scostamento di bilancio. In parallelo si dovrebbe anche confermare l’esonero contributivo alternativo all’utilizzo della cassa Covid, per chi fa rientrare i dipendenti al lavoro. Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, aveva parlato di una “consistente proroga” della Cig Covid con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il, secondo quanto si apprende, sta valutando l’ipotesi di estendere la Ciggarantendo una maggiore copertura, fino a 26 settimane per assegno ordinario e cassa in deroga. L’vale per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente ipiù in crisi, a partire dal turismo. Laverrà inserita nel dl ristori, a cui lavora ilin attesa del via libera delle Camere allo scostamento di bilancio. In parallelo si dovrebbe anche confermare l’esonero contributivo alternativo all’utilizzocassa, per chi fa rientrare i dipendenti al lavoro. Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, aveva parlato di una “consistenteCigcon ...

La crisi pandemica che stiamo tuttora vivendo ha reso necessaria l’attuazione di un cambio di passo verso la rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione. L’innovazione richiesta, però, non è s ...

Conte, Zingaretti: «Strada strettissima, non possiamo accettare tutto». Poi esulta per i 321 sì alla Camera

«Bene Conte. L'appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della ...

La crisi pandemica che stiamo tuttora vivendo ha reso necessaria l'attuazione di un cambio di passo verso la rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione. L'innovazione richiesta, però, non è s ...