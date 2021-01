A Caivano 50 telecamere per la terra dei Fuochi: “Controllo capillare delle zone sensibili” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Accese per un test lunedì 18 gennaio le telecamere che monitoreranno il territorio di Caivano. Rappresenteranno, una volta installate, un importante aiuto nella lotta contro l’abbandono di rifiuti lungo le strade e contro i roghi. Presenti al test presso il Comune di Caivano: il deputato M5S Salvatore Micillo, il Sindaco Enzo Falco, l’Assessore all’Ambiente Pasquale Penza e il Comandante della Polizia Locale Battista. Agli occhi elettronici già presenti sul territorio vi saranno anche ulteriori 50 telecamere inviate dal Ministero dell’Ambiente, consegnate ufficialmente al Comune di Caivano. “Dal Ministero dell’Ambiente guidato da Sergio Costa un ulteriore aiuto e tanta attenzione al territorio. L’invio di 50 telecamere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Accese per un test lunedì 18 gennaio leche monitoreranno il territorio di. Rappresenteranno, una volta installate, un importante aiuto nella lotta contro l’abbandono di rifiuti lungo le strade e contro i roghi. Presenti al test presso il Comune di: il deputato M5S Salvatore Micillo, il Sindaco Enzo Falco, l’Assessore all’Ambiente Pasquale Penza e il Comandante della Polizia Locale Battista. Agli occhi elettronici già presenti sul territorio vi saranno anche ulteriori 50inviate dal Ministero dell’Ambiente, consegnate ufficialmente al Comune di. “Dal Ministero dell’Ambiente guidato da Sergio Costa un ulteriore aiuto e tanta attenzione al territorio. L’invio di 50...

Accese per un test lunedì 18 gennaio le telecamere che monitoreranno il territorio di Caivano. Presenti al test presso il Comune di Caivano, il deputato del M5S Salvatore Micillo, il sindaco Enzo ...

Terra dei fuochi: nuove telecamere e controlli

I comuni di Giugliano e Caivano in accordo con il Ministero hanno installato 101 telecamere. Operazione dalla Polizia Metropolitana di Napoli per il contrasto e la prevenzione dei reati ambientali ne ...

Accese per un test lunedì 18 gennaio le telecamere che monitoreranno il territorio di Caivano. Presenti al test presso il Comune di Caivano, il deputato del M5S Salvatore Micillo, il sindaco Enzo ...I comuni di Giugliano e Caivano in accordo con il Ministero hanno installato 101 telecamere. Operazione dalla Polizia Metropolitana di Napoli per il contrasto e la prevenzione dei reati ambientali ne ...