Esclusiva | il Crotone si muove per Sprocati

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 gennaio 2021) Non soltanto Federico Bonazzoli, obiettivo per l’attacco. Nelle ultime ore ilha mosso passi concreti per Mattia, esterno offensivo che ha un contratto con il Parma in scadenza a giugno 2023. Un profilo che piace molto al, situazione da seguire. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.