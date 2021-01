Addio alle baby star TikTok cambia le regole

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sarà più possibile vedere i video dei profili di chi ha meno di 16 anni se non si è nella cerchia degli amici. “Vogliamo che rimanga una piattaforma sicura” fa sapere la compagnia cinese. La mossa fa parte di una autoregolamentazione sempre più stretta messa in pratica da...