È tempo di dire addio per sempre a Flash Player (Di martedì 12 gennaio 2021) Come già annunciato a luglio 2017 Adobe ha interrotto il supporto di Flash Player dal 31 dicembre 2020. Ma dal 12 gennaio 2021 il software diventa a tutti gli effetti inattivo. Si chiude così in modo definitivo una storia durata 25 anni che ha segnato il mondo online influenzandone l'evoluzione. Con oggi Adobe blocca definitivamente l'esecuzione dei contenuti con Flash Player. Il progetto era nato originariamente nel 1993 grazie alla società FutureWave Software sotto il nome di SmartSketch. L'idea era di creare un software per il disegno vettoriale per i computer che montavano il sistema operativo PenPoint. Nel 1996, dopo l'acquisizione da parte di Macromedia, il progetto venne ribattezzato Flash diventando una componente essenziale del mondo web degli anni '90. Verso la fine del 2005 ...

Adobe ha sospeso l'esecuzione dei contenuti del software nato nel 1993 e che per decenni ha segnato il nostro modo di fruire il web ...

Bersani a La7: “Renzi? Una vigliaccata dire che se non prendiamo il Mes mancano le cure. È questione di tempo, non di soldi”

“Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d’accordo sul Mes ma non direi mai una vigliaccata del genere. Perché non è vero, non è una questione di so ...

