Dall’ora più buia all’ora del riscatto (Ue). Alli legge il caos Usa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di fronte alle drammatiche immagini che giungevano ieri da Washington, ho avuto la sensazione di assistere ai titoli di coda di un film di cui avevo visto l’inizio il 19 gennaio 2016, giorno dell’insediamento di Donald Trump. Ero presente a quell’evento, quando il nuovo presidente, anziché cercare di riunificare un popolo provato da una dura competizione elettorale, aveva esasperato le divisioni, allargando il solco tra classi e schieramenti e facendo di questo la cifra, anche comunicativa, della propria presidenza. Quattro anni di tweet presidenziali hanno avuto come esito estremo gli incredibili incidenti, culminati con l’assalto a Capitol Hill e con la morte di una persona. Una analisi vera e propria dell’accaduto è impossibile a caldo, tuttavia qualche riflessione è d’obbligo. Il fAllimento del sistema di sicurezza Trump, da presidente, non ha fatto solo cose ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di fronte alle drammatiche immagini che giungevano ieri da Washington, ho avuto la sensazione di assistere ai titoli di coda di un film di cui avevo visto l’inizio il 19 gennaio 2016, giorno dell’insediamento di Donald Trump. Ero presente a quell’evento, quando il nuovo presidente, anziché cercare di riunificare un popolo provato da una dura competizione elettorale, aveva esasperato le divisioni, allargando il solco tra classi e schieramenti e facendo di questo la cifra, anche comunicativa, della propria presidenza. Quattro anni di tweet presidenziali hanno avuto come esito estremo gli incredibili incidenti, culminati con l’assalto a Capitol Hill e con la morte di una persona. Una analisi vera e propria dell’accaduto è impossibile a caldo, tuttavia qualche riflessione è d’obbligo. Il fmento del sistema di sicurezza Trump, da presidente, non ha fatto solo cose ...

RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - formichenews : Dall’ora più buia all’ora del riscatto (Ue) #Trump? Ha colpe enormi, ma tanti repubblicani sono stati troppo pavid… - R0SVLIE : tw // dca, weight - - sono una ragazza di 15 anni che sin dalle elementari è stata insultata e bullizzata (?) per… - winteriscomving : no scusate mi sta dicendo che se non accetto ora comunque dall’8 Febbraio sarà obbligatorio e se non dovessi accons… - StefanoDeloren1 : RT @mptuitter: La tizia qua sotto scrive per quel giornalaccio di destra diretto da un condannato per diffamazione, che sostiene che l'Ital… -