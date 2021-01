Il gesto di solidarietà del Fuerca Bikers per l’Ospedale Moscati (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ancora un gesto di solidarietà da sottolineare in un momento difficile dovuto alla pandemia in corso. Protagonista il Fuerca Bikers di Avellino del presidente Giovanni Capponi. Consapevoli che il covid-19 rappresenti un problema mondiale di grave entità e gestione, il Motoclub Fuerca Bikers di Avellino non ha dimenticato le difficoltà locali e l’impegno delle strutture sanitarie irpine nel curare i pazienti contagiati. Anche quest’anno, allora, i Fuerca Bikers hanno cercato di dare una piccola ma tangibile prova della loro presenza sul territorio con azioni benefiche e solidali. Il Motoclub ha devoluto all’Ospedale Moscati di Avellino l’intero fondo cassa annuo, autofinanziato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ancora undida sottolineare in un momento difficile dovuto alla pandemia in corso. Protagonista ildi Avellino del presidente Giovanni Capponi. Consapevoli che il covid-19 rappresenti un problema mondiale di grave entità e gestione, il Motoclubdi Avellino non ha dimenticato le difficoltà locali e l’impegno delle strutture sanitarie irpine nel curare i pazienti contagiati. Anche quest’anno, allora, ihanno cercato di dare una piccola ma tangibile prova della loro presenza sul territorio con azioni benefiche e solidali. Il Motoclub ha devoluto aldi Avellino l’intero fondo cassa annuo, autofinanziato ...

