Tregua? No | peggioramento e inferno meteo | neve a quote impensabili | Epifania funestata

Il maltempo non molla l'Italia, in un'ondata che ormai, eccezion fatta per singole giornate, dura da una decina di giorni. E questa settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un nuovo abbassamento delle temperature e parecchie precipitazioni in diverse regioni. Ancor peggio martedì 5, con un nuovo vortice ciclonico che farà l'ingresso nel Belpaese attivato una ulteriore e acuta fase di maltempo; la perturbazione che il ciclone piloterà verrà poi rafforzata da un nuovo flusso di aria polare e sarà sospinta dal Libeccio. Insomma da domani, martedì 5 gennaio, neve diffusa su Alpi e Appennini anche a quote collinari e pianura sul Piemonte sudoccidentale e, localmente, anche a Torino. Instabile il meteo anche nel giorno dell'Epifania, con neve al Nord e sulle Alpi del Triveneto e precipitazioni ...

Situazione e tendenza meteo Circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, correnti perturbate e fredde portano nevicate su molti Paesi del Vecchio Continente e fino in Italia. ?

Previsioni meteo 4 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche

Situazione e tendenza meteo Circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, correnti perturbate e fredde portano nevicate su molti Paesi del Vecchio Continente e fino in Italia. ? Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 gennaio 2021: vortice ciclonico in azione sul Mediterraneo, ancora piogge sulle regioni tirreniche e neve su Alpi e Appennino Il primo weekend del nuovo anno è ...