Moratti: “Se lo scudetto non lo vince l’Inter, meglio il Napoli” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. Era prevedibile che il Napoli fosse in alto, va bene da tempo e ha un allenatore molto bravo. l’Inter ha speranze importanti e si parla di scudetto perché la Juventus ha fatto meno di quanto ci si aspettasse. Conte? Ho cambiato troppi allenatori, mi pento di aver allontanato Simoni. l’Inter non avrebbe vissuto momenti simili con il pubblico. I milanisti sono più pazienti, gli interisti pretendono sempre tantissimo e ogni tifoso si sente padrone dell’Inter. Branca mi propose di prendere Cavani e metterlo in attacco con Eto’o e Milito. Zhang è una fortuna per l’Inter, è un bravo ragazzo e ogni tanto ci sentiamo. È molto gentile, mi racconta un po’ di cose, ci tiene tanto alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo, ex presidente del, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. Era prevedibile che il Napoli fosse in alto, va bene da tempo e ha un allenatore molto bravo.ha speranze importanti e si parla diperché la Juventus ha fatto meno di quanto ci si aspettasse. Conte? Ho cambiato troppi allenatori, mi pento di aver allontanato Simoni.non avrebbe vissuto momenti simili con il pubblico. I milanisti sono più pazienti, gli interisti pretendono sempre tantissimo e ogni tifoso si sente padrone del. Branca mi propose di prendere Cavani e metterlo in attacco con Eto’o e Milito. Zhang è una fortuna per, è un bravo ragazzo e ogni tanto ci sentiamo. È molto gentile, mi racconta un po’ di cose, ci tiene tanto alla ...

