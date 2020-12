VIDEO Anthony Joshua mette KO Kubrat Pulev: il devastante destro al nono round (Di domenica 13 dicembre 2020) Alla Wembley Arena di Londra è andata in scena una grandissima serata di boxe. L’idolo di casa Anthony Joshua si è confermato campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi mettendo KO alla nona ripresa il malcapitato bulgaro Kubrat Pulev, che prima di oggi aveva perso un solo incontro in carriera. Una contesa a senso unico, che il campione olimpico di Londra 2012 (sconfisse ai punti il nostro Roberto Cammarelle con un verdetto a dir poco contestato) ha dominato sin dalla prima ripresa. Nel corso del terzo round Pulev è finito al tappeto, venendo contato per due volte; il 39enne, con orgoglio e caparbietà, ha provato a reagire, senza trovare mai la giusta misura per impensierire il rivale, che al contrario ha fatto il bello ed il cattivo tempo con un saettante ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Alla Wembley Arena di Londra è andata in scena una grandissima serata di boxe. L’idolo di casasi è confermato campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimindo KO alla nona ripresa il malcapitato bulgaro, che prima di oggi aveva perso un solo incontro in carriera. Una contesa a senso unico, che il campione olimpico di Londra 2012 (sconfisse ai punti il nostro Roberto Cammarelle con un verdetto a dir poco contestato) ha dominato sin dalla prima ripresa. Nel corso del terzoè finito al tappeto, venendo contato per due volte; il 39enne, con orgoglio e caparbietà, ha provato a reagire, senza trovare mai la giusta misura per impensierire il rivale, che al contrario ha fatto il bello ed il cattivo tempo con un saettante ...

