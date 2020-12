Covid, il 78% degli italiani: “Conte e Speranza, vaccinatevi pubblicamente” (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – Gli italiani sono convinti: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbero dare il buon esempio e vaccinarsi pubblicamente contro il CoViD, come hanno promesso che faranno gli ex presidenti Usa Obama, Bush e Clinton. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 4 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica. Leggi su dire (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – Gli italiani sono convinti: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbero dare il buon esempio e vaccinarsi pubblicamente contro il CoViD, come hanno promesso che faranno gli ex presidenti Usa Obama, Bush e Clinton. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 4 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica.

FOGGIA - Via libera all'acquisto degli alberi di Natale nel weekend che precede la tradizionale Festa dell'Immacolata con quasi 3 pugliesi su 4 (72%) che scelgono di rispettare anche quest'anno una delle tradizioni.

Natale 2020, a Foggia in dono gli “abeti della solidarietà”. Con il nuovo Dpcm ok alla vendita di piante e fiori nei festivi

Via libera all’acquisto degli alberi di Natale nel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolata con quasi 3 pugliesi su 4 (72%) che scelgono di rispettare anche quest’anno una delle tradi ...

FOGGIA - Via libera all’acquisto degli alberi di Natale nel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolata con quasi 3 pugliesi su 4 (72%) che scelgono di rispettare anche quest’anno una de ...Via libera all’acquisto degli alberi di Natale nel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolata con quasi 3 pugliesi su 4 (72%) che scelgono di rispettare anche quest’anno una delle tradi ...