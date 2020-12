Programmi TV di stasera | venerdì 4 dicembre 2020 A «Quarto Grado» il caso Alberto Genovese

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 21.35: The Voice Senior Nuova serata in compagnia di The Voice Senior e Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Anche in questo secondo appuntamento con le Blind Auditions i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a ...