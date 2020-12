Nuovo Dpcm | Conte | “A Natale e Capodanno non ricevete persone non conviventi”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Coprifuoco, spostamenti vietati, pranzi e cene ridotti. Queste le novità nelin vigore da oggi fino a metà gennaio per tutte le festività di. “Evitiamo una terza ondata che potrebbe arrivare già a gennaio”, ha detto Giuseppepresentando il. Confermato il divieto di spostarsi tra le regioni td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a presentare il Dpcm. In attesa di conoscere tutte le restrizioni e regole,... Scopri di più ...Come ampiamente annunciato nelle scorse settimane, è arrivata la firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al nuovo DPCM. Il decreto comprenderà tutte le misure per gestire l’emergenza Coronav ...