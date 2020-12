Strage di Viareggio, il momento del giudizio: la Cassazione decide su Moretti e gli altri imputati per l’incidente ferroviario del giugno 2009 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Undici anni, 32 morti e numerosi feriti dopo, la Strage di Viareggio approda in Cassazione, dove l’udienza è fissata per oggi, mercoledì 2 dicembre. Completa innocenza: è quella che hanno dichiarato tutti gli imputati, dai manager di spicco del gruppo Ferrovie dello Stato, agli operai delle società della manutenzione del carro di gpl che deragliò la notte del 29 giugno 2009. Solo i reati di omicidio colposo plurimo e di disastro ferroviario sono rimasti in piedi. Gli altri, come le lesioni colpose plurime gravi e gravissime e l’incendio colposo, sono già prescritti. La sentenza è attesa entro il 5 dicembre. Se la Cassazione dovesse confermare le condanne della Corte d’Appello di Firenze, per gli imputati si aprirebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Undici anni, 32 morti e numerosi feriti dopo, ladiapproda in, dove l’udienza è fissata per oggi, mercoledì 2 dicembre. Completa innocenza: è quella che hanno dichiarato tutti gli, dai manager di spicco del gruppo Ferrovie dello Stato, agli operai delle società della manutenzione del carro di gpl che deragliò la notte del 29. Solo i reati di omicidio colposo plurimo e di disastrosono rimasti in piedi. Gli, come le lesioni colpose plurime gravi e gravissime e l’incendio colposo, sono già prescritti. La sentenza è attesa entro il 5 dicembre. Se ladovesse confermare le condanne della Corte d’Appello di Firenze, per glisi aprirebbero ...

La tv racconta storie. È nelle sue corde. Ma le storie non sono tutte uguali. Ci sono quelle che ti lasciano senza respiro, come quella di Marco Piagentini, raccontata da Domenico Iannacone nella nuov ...

Oggi le richieste del Procuratore

Questa mattina il processo per la strage di Viareggio arriverà di fronte ai giudici della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, a Roma. All’udienza, per la prima volta e a causa delle rest ...

