Nba, LeBron James ai Lakers almeno fino al 2023: contratto rinnovato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Legato ai Lakers. Praticamente per quello che resta della sua carriera Nba. LeBron James ha detto si ad un rinnovo biennale al massimo salariale con la squadra con cui ha appena vinto il titolo, come ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Legato ai. Praticamente per quello che resta della sua carriera Nba.ha detto si ad un rinnovo biennale al massimo salariale con la squadra con cui ha appena vinto il titolo, come ...

SkySportNBA : NBA, che regali a Natale: LeBron vs. Doncic, Curry vs. Giannis e Melli (con Zion) in campo - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? LeBron is now under contract with the Lakers until the end of the 2022-23 season. I expect Anthony Davis’ new contract… - lamaniadelcesto : Ricapitolando, nella migliore delle ipotesi: LeBron giocherà la sua 21ª stagione NBA - ovvero quella tra il suo 38e… - lamaniadelcesto : Ad oggi, la NBA non permette più che un liceale faccia il salto diretto senza passare dal College - come i vari Kob… - calciomercatoit : ???? #Nba, #LeBronJames rinnova con i #Lakers: guadagnerà altri 85 milioni in due anni ?? -