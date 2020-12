Morto Massimo Proietti: il famoso avvocato fu il volto di importanti processi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Covid ha fatto un’altra vittima illustre. Si tratta dell’avvocato Massimo Proietti: fu il volto di processi molto importanti. Proietti è mancato all’ospedale di Terni a soli 57 anni. L’uomo era ricoverato da giorni all’ospedale Santa Maria dopo che era stato contagiato dal Covid-19. Leggi anche -> Maradona, Morto il giornalista che realizzò la prima intervista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Covid ha fatto un’altra vittima illustre. Si tratta dell’: fu ildimoltoè mancato all’ospedale di Terni a soli 57 anni. L’uomo era ricoverato da giorni all’ospedale Santa Maria dopo che era stato contagiato dal Covid-19. Leggi anche -> Maradona,il giornalista che realizzò la prima intervista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

