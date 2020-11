Juventus, il programma di Cristiano Ronaldo per ricaricare le batterie (Di domenica 29 novembre 2020) Cristiano Ronaldo ricarica le batterie: ecco il suo programma di recupero dopo il forfait nella partita Benevento-Juve Cristiano Ronaldo ha dato forfait nella partita tra Benevento e Juve, con un turno di riposo concessogli da Andrea Pirlo in vista dei prossimi impegni. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle sue condizioni. Secondo il quotidiano torinese, ieri CR7 si è allenato alla Continassa ed oggi continuerà con un lavoro personalizzato. Da domani si riunirà alla squadra, rientrando in campo mercoledì con la Dinamo Kiev in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020)ricarica le: ecco il suodi recupero dopo il forfait nella partita Benevento-Juveha dato forfait nella partita tra Benevento e Juve, con un turno di riposo concessogli da Andrea Pirlo in vista dei prossimi impegni. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle sue condizioni. Secondo il quotidiano torinese, ieri CR7 si è allenato alla Continassa ed oggi continuerà con un lavoro personalizzato. Da domani si riunirà alla squadra, rientrando in campo mercoledì con la Dinamo Kiev in Champions League. Leggi su Calcionews24.com

JuventusTV : Mister #Zauli presenta #OlbiaJuve in programma domani, con un'analisi sul momento della squadra ??? On demand, qui… - davideinno85 : RT @JuventusTV: Mister #Zauli presenta #OlbiaJuve in programma domani, con un'analisi sul momento della squadra ??? On demand, qui ?? https… - Layefall09 : RT @JuventusTV: Mister #Zauli presenta #OlbiaJuve in programma domani, con un'analisi sul momento della squadra ??? On demand, qui ?? https… - macmax22 : RT @JuventusTV: Mister #Zauli presenta #OlbiaJuve in programma domani, con un'analisi sul momento della squadra ??? On demand, qui ?? https… - yoshi5477 : RT @JuventusTV: Mister #Zauli presenta #OlbiaJuve in programma domani, con un'analisi sul momento della squadra ??? On demand, qui ?? https… -