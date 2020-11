La Domenica leonardiana è a portata di click

(Di venerdì 27 novembre 2020) L'attività è gratuita e per partecipare è necessario scrivere a info@museoleonardiano.it, i partecipanti riceveranno il link per accedere alla diretta e tutte le istruzioni per la realizzazione del ...

Vinci (Firenze), 27 novembre 2020 - Torna iquesta domenica, il 29 novembre alle 15 in diretta dal laboratorio del museo di Vinci la Domenica Leonardiana on line. Il tema di questo appuntamento è “Il P ...Torna il 29 novembre alle 15 in diretta dal laboratorio del Museo di Vinci la Domenica Leonardiana on line. Sarà possibile continuare a parlare del Genio e scoprire tutte le sue ricerche e invenzioni, ...