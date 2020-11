Gratteri chiude la polemica sulla frase di Morra: «Santelli era persona perbene, in migliaia di intercettazioni mai nulla su di lei» – Il video (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Morra non avrebbe dovuto dire quella frase sull’onorevole Jole Santelli». Sono le parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, che intervenendo alla trasmissione DiMartedì, ha preso le distanze dalle (pesanti) parole del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, sull’onorevole Jole Santelli, ex presidente della regione Calabria, deceduta improvvisamente lo scorso ottobre a seguito di una lunga malattia. «Io – ha aggiunto il procuratore capo di Catanzaro – ho conosciuto l’onorevole Santelli nel ’94, quando era sottosegretario alla Giustizia. Io in questi anni di magistratura ho chiesto e ottenuto migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali: nelle intercettazioni che io ho fatto ce ne ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) «non avrebbe dovuto dire quellasull’onorevole Jole». Sono le parole di Nicola, procuratore capo di Catanzaro, che intervenendo alla trasmissione DiMartedì, ha preso le distanze dalle (pesanti) parole del presidente della Commissione Antimafia, Nicola, sull’onorevole Jole, ex presidente della regione Calabria, deceduta improvvisamente lo scorso ottobre a seguito di una lunga malattia. «Io – ha aggiunto il procuratore capo di Catanzaro – ho conosciuto l’onorevolenel ’94, quando era sottosegretario alla Giustizia. Io in questi anni di magistratura ho chiesto e ottenutoditelefoniche e ambientali: nelleche io ho fatto ce ne ...

FrancescoTagli : RT @Open_gol: Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, chiude la polemica su Morra per le sue dichiarazioni su Jole Santelli http… - 2gobbo : @Open_gol Le dichiarazioni di Morra sono da dimissioni immediate, altro che 'Gratteri chiude le polemiche' - Open_gol : Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, chiude la polemica su Morra per le sue dichiarazioni su Jole San… - infoitinterno : Gratteri chiude la polemica sulla frase di Morra: «Santelli era persona perbene, in migliaia di intercettazioni mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratteri chiude Gratteri chiude la polemica sulla frase di Morra: «Santelli era persona perbene, in migliaia di intercettazioni mai nulla su di lei» – Il video Open Nicola Gratteri

Il magistrato: “Molta gente anche capace, addetta ai lavori, non scenderà in Calabria perché rischia di azzerare una carriera brillante per un anno e mezzo, due, di commissariamento”. E Zingaretti pre ...

Che conti per Emergency! (e Gino Strada tenta ancora di scalare la Calabria)

Emergency continua a macinare grandi numeri: bilancio chiuso con un utile di “appena” 160 mila euro, a fronte però di ricavi per 43 milioni di euro ...

Il magistrato: “Molta gente anche capace, addetta ai lavori, non scenderà in Calabria perché rischia di azzerare una carriera brillante per un anno e mezzo, due, di commissariamento”. E Zingaretti pre ...Emergency continua a macinare grandi numeri: bilancio chiuso con un utile di “appena” 160 mila euro, a fronte però di ricavi per 43 milioni di euro ...